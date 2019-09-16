Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü

Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü

Kolombiya'nın Popayan kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü.

16.09.2019 16:24
Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü

Kolombiya'nın Popayan kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, Piper-PA31 tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, Kolombiya'nın güneybatısındaki Popayan'dan havalandıktan kısa bir süre sonra bölgedeki evlerin üzerine düştü.

Kazada uçakta bulunan 2 pilot ve 5 yolcu hayatını kaybetti, 2 yolcu ağır yaralandı.

Uçağın düştüğü bölgedeki birkaç ev de hasar gördü.

Kaynak: AA
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