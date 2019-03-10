Kolombiya'da Uçak Düştü: 12 Ölü

– Kolombiya'da Douglas DC-3 tipi bir uçak Villavicencio yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sivil Savunma yetkilileri, San Sos del Ravivari ve Villavicencio şehirleri arasında uçmakta olan bir uçağın, acil durum bildirdikten bir süre sonra Villavicencio yakınlarında 'La Bendición' bölgesine düştüğünü; uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA