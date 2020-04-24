Kolombiya'da tutuklu yakınlarından protesto
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Picota hapisanesi önünde toplanan tutuklu yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinden bulaşma riskinin ortadan kaldırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
24.04.2020 01:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:14
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Picota hapisanesi önünde toplanan tutuklu yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinden bulaşma riskinin ortadan kaldırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA