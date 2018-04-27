Kolombiya'da Tutuklanan Farc Yöneticisi Hastaneye Kaldırıldı
Kolombiya'da "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) üst düzey isimlerinden Jesus Santrich, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kolombiya'da "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) üst düzey isimlerinden Jesus Santrich, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Ülke basınındaki haberlere göre, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve açlık grevini sürdüren Santrich, başkent Bogota'da tutulduğu La Picota cezaevinde fenalaştı.
Gerçek adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich, cezaevindeki ilk kontrollerinin ardından kentteki bir hastaneye nakledildi.
Aynı zamanda FARC'ın siyasi kolu Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nü (FARC) temsilen Kolombiya Kongresi'ne gidecek 5 kişi arasında bulunan Santrich, 9 Nisan'da ABD'nin talebiyle "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Yasal süreç sonunda ABD'ye gönderilme ihtimali bulunan FARC'ın sembol isimlerinden Santrich, suçlamaları reddetmiş ve açlık grevine başlamıştı.