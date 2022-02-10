Kolombiya'da Toprak Kaymasında En Az 14 Can Kaybı - Haberler
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Kolombiya'da Toprak Kaymasında En Az 14 Can Kaybı

DailyMotion.com - Güncel
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Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Dosquebradas'ta yaşanan afette en az 14 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Onlarca yapı toprak altında kalırken, yetkililer güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda evi tahliye etti. Kolombiya'nın dağlık bölgelerinde toprak kaymaları sık sık yaşanıyor

DailyMotion.com - Güncel

Latin Amerika, Kolombiya, Güncel, Haberler

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