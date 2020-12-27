Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü
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Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü

27.12.2020 05:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 05:30
Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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