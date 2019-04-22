Kolombiya'da Toprak Kayması 17 Ölü

? Kolombiya'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Cauca bölgesinde yer alan Rosas kasabasında şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Kolombiya Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), toprak altında kalan gecekondulara ulaşılmaya çalışıldığını; şu ana kadar 17 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

UNGRD'den yapılan açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin talimatları sonucu ülkedeki acil durum ekiplerinin birlikte çalıştığı ve arama kurtarma çalışmalarının bu doğrultuda ilerlediği vurgulandı.

Ayrıca, Ivan Duque'nin bölgeyi ziyaret ettiği ve yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: DHA