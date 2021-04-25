Kolombiya'da terör saldırısında 1 asker öldü, 4 asker yaralandı
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Kolombiya'da terör saldırısında 1 asker öldü, 4 asker yaralandı

Kolombiya'da terör saldırısında 1 asker öldü, 4 asker yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın Arauca kentinde, askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 asker öldü, 4 asker yaralandı.

Kolombiya'nın Arauca kentinde, askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 asker öldü, 4 asker yaralandı.

Ülkenin Arauca kentine bağlı Arauquita kasabası kırsalında, operasyon görevinde bulunan askeri birliğe, uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

Saldırıda 1 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Saldırıdan ELN sorumlu tutuldu

Kolombiya Ordusundan yapılan açıklamada, saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutularak, "Bölgede sivil halkı korumak amacıyla operasyonlar düzenleyen askerler, görünüşe göre ELN üyeleri tarafından korkakça yapılan bir terör eyleminin kurbanı oldu." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 18 Ocak 2019'da ELN üyelerince General Santander Polis Okulunu hedef alan terör saldırısında, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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