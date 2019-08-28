- Kolombiya'da Tabutta 300 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

- Kolombiya'da Tabutta 300 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

- Kolombiya'da tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildiBOGOTA - Kolombiya polisi bir kontrol noktasında olağan kontrolleri sırasında durdurdukları bir cenaze aracındaki tabutun içinde 300 kilogram esrar ele geçirdi.

28.08.2019 12:06
- Kolombiya'da Tabutta 300 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

- Kolombiya'da tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi

BOGOTA - Kolombiya polisi bir kontrol noktasında olağan kontrolleri sırasında durdurdukları bir cenaze aracındaki tabutun içinde 300 kilogram esrar ele geçirdi.

Kolombiya'nın Santander bölgesinde polis bir kontrol noktasında bir cenaze aracındaki tabutta 300 kilogram esrar ele geçirdi. Bölge Polis Şefi Fabian Ospina, "Cenaze arabasında yapılan rutin bir kontrol sırasında bir tabutta esrar bulundu" dedi. Cenaze arabasının sürücüsü gözaltına alındı.

- Kolombiya'da Tabutta 300 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Kaynak: İHA
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