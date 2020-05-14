Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sağlık krizi yaşanırken başkent Bogota'da bulunan bir fabrikada tabuta dönüşebilen kartondan yapılmış hastane yatakları üretiliyor.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sağlık krizi yaşanırken başkent Bogota'da bulunan bir fabrikada tabuta dönüşebilen kartondan yapılmış hastane yatakları üretiliyor. Bir sedye boyutunda fakat sedyeden daha hafif, 150 kilograma kadar dayanıklı olan yatakların yapımında oluklu mukavva kullanılıyor.

Kaynak: AA