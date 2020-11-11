Kolombiya'da su izinin oluşturduğu Meryem Ana silüetine yoğun ilgi

Kolombiya'da bir fırının otoparkında su akıntısı sonucu duvarda oluşan iz Meryem Ana siluetine benzerliğiyle dikkat çekti.

Kolombiya'da bir fırının otoparkında su akıntısı sonucu duvarda oluşan iz Meryem Ana siluetine benzerliğiyle dikkat çekti. Silüetin bulunduğu ve tapınak haline getirilen otopark ziyaretçi akınına uğradı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan bir fırına ait otoparkta su izinin oluşturduğu Meryem Ana silüeti yoğun ilgi gördü. Hristyan dünyasının peygamberi Hz. İsa'nın annesi olan Meryem Ana'nın siluetinin çevresi çiçek ve mumlarla kaplandı. Fırın çalışanları silüetin kendilerini koronavirüsten (Covid-19) koruduğuna inanırken her gün ortalama 50-60 ziyaretçinin otoparka gelerek dua ettiğini ifade etti. Çalışanların aynı su akıntısının oluşturduğu silüeti 'mucizevi bir figür' olarak adlandırdıklarını ve rastgele meydana geldiğine inanmadıklarını ileri sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı