Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi öldü Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 641'e yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm ve vaka" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 4 bin 101 artarak 106 bin 110'a çıktığı ülkede, toplam 44 bin 531 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA