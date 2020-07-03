Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi öldü
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Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi öldü
03.07.2020 01:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:47

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 641'e yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm ve vaka" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 4 bin 101 artarak 106 bin 110'a çıktığı ülkede, toplam 44 bin 531 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

Manşet

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