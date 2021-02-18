Kolombiya'da silahlı saldırılarda 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kolombiya'da silahlı saldırılarda 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18.02.2021 06:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 06:10
Kolombiya'da silahlı saldırılarda 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Andes kentine bağlı La Vela köyünde, kimlikleri bilinmeyen silahlı çeteler, bir kahve çiftliğine saldırıda bulundu.

Saldırıda 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Antioquia Valisi Anibal Gaviria, olaya ilişkin açıklamasında, saldırganların bulunması için güvenlik konseyinin toplandığını belirterek, bölgede terör estirenlere karşı mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 40'tan fazla kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Bölgede, "Körfez Klanı", "Gaor 36" ve "Los Chapas" adlarındaki suç örgütlerinin alan kontrolünü sağlamak için mücadele ettiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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