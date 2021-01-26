Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü
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Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü

26.01.2021 03:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 03:14
Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı kişilerin saldırısı sonucu bir çiftlikte bulunan 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı kişilerin saldırısı sonucu bir çiftlikte bulunan 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Valle del Cacuca bölgesine bağlı Buga kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, bir çiftliğe saldırıda bulundu.

Saldırıda, aralarında hokey kulübünde oynayan 18 yaşındaki bir sporcu olmak üzere 5 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölenlerden birinin kadın olduğunu bildirdi.

Kolombiya Paten Federasyonu Jose Acevedo, kurbanların aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

Buga Belediye Başkanı Julian Rojas, faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini vurgulayarak "İyilik ve hayallerle dolu genç insanlardı. Şehir yas içinde." ifadesini kullandı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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