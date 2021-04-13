Kolombiya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü
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Kolombiya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın yönetim bölgesi Narino'da, silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın yönetim bölgesi Narino'da, silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Samaniego kasabasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 90'tan fazla kişi öldü.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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