Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti

Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, silahlı gruplar Rio Blanco kasabasına bağlı La Ilusion köyünde saldırı yaptı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Sorumluların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bölge sakinlerinin iddiasına göre, düzensiz silahlı grupların varlığının giderek artması nedeniyle halk büyük tedirginlik yaşıyor.

Yılın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde silahlı grupların saldırılarında 60'tan fazla kişi öldü, şiddet olaylarından en fazla etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 03:51:24. #1.15#

title