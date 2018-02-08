Kolombiya'da Seçim Çalışması Yürüten Farc Liderine Protesto

Kolombiya'da bu yıl düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığına aday olan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Rodrigo Londono seçim gezilerinde protestolarla karşılaşıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Londono, seçim çalışmaları için bulunduğu Cali kentinde basın toplantısı düzenlediği sırada protesto edildi.

Londono'nun, Valle Gazeteciler Cemiyeti binasında basın mensuplarıyla buluştuğu sırada bina dışında toplanan Kolombiyalılar, eski FARC liderine "katil" diye seslenirken, devlet başkan adayı olmasını kabul etmediklerini vurgulayan sloganlar attı.

Televizyon kanalları ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestocuların binaya yumurta attığı ve Timochenko ismiyle de bilinen eski FARC lideri Londono'nun aracını yumrukladığı görüldü.

Haberlerde de protestocuların arasında FARC'ın, Tumaco kentinde zorla yerinden ettiği insanların bulunduğu belirtildi.

Seçim kampanyasına başkent Bogota'da düzenlediği miting ile başlayan Londono, geçen hafta da Armenia kentindeki seçim çalışmalarında yine protestolarla karşılanmıştı.

Çelik yelek giydirilen Londono'nun kalabalığın arasından korumaların yardımıyla uzaklaştırıldığı ekranlara yansımıştı.