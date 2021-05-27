Kolombiya'da sağlıkta acil durum süresi uzatıldı
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Kolombiya'da sağlıkta acil durum süresi uzatıldı

Kolombiya'da sağlıkta acil durum süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısının hızla yükselmesi üzerine hükümet, sağlıkta acil durumu 31 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Kolombiya'da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısının hızla yükselmesi üzerine hükümet, sağlıkta acil durumu 31 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gerçekleştirdiği basın toplantısında, 31 Mayıs'ta dolacak sağlıkta acil durumun 3 ay daha uzatıldığını söyledi.

Duque, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 85'inin altında olduğu kentlerde ekonomik canlanmayı teşvik etmek istediklerini belirterek, "Sağlıkta acil durumu tekrar uzatıyoruz. Nerede bar ve diğer eğlence mekanlarının yeniden açılacağını açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 514 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bin 180'e çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 487 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 3 milyon 294 bin 101'e, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 78 bin 965'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 8 milyon 613 235 kişiye 1 doz, 3 milyon 173 bin 606 kişiye 2'nci doz aşı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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