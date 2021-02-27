Kolombiya'da sağlıkta acil durum süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 59 bin 518 kişinin öldüğü Kolombiya'da, sağlıkta acil durumun 31 Mayıs'a kadar uzatılma kararı alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 59 bin 518 kişinin öldüğü Kolombiya'da, sağlıkta acil durumun 31 Mayıs'a kadar uzatılma kararı alındı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ta dolacak olan sağlıkta acil durumun 3 ay daha uzatıldığını belirterek, "Ülkede Kovid-19'un etkisi azalmakla beraber risk devam ediyor. Önlemlerin sonuç vermesi için kalabalık oluşturan, kamusal ve özel etkinlikler, yasak kapsamında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

70 yaş ve üzerindeki kişilere önleyici izolasyonda kalmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Duque, ülkeye yeni aşıların gelmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan