Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor
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Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar devam ediyor.

11.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:09

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar devam ediyor. Ateş yakarak barikat kuran göstericiler, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri ile çatıştı. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 248 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor

Kaynak: AA

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