Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti - Haberler
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Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.

Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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