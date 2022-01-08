Kolombiya'da polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 11 polis yaralandı

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinde polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 11 polis yaralandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cali'de polis aracına patlayıcılarla saldırı yapıldığını duyurdu.

Duque, saldırıda 3'ü ağır, 11 polisin yaralandığını kaydetti.

Başkan Duque, saldırıyı kınayarak faillerin yakalanması için talimat verdiğini ifade etti.

Kolombiya'da, 3 Ocak'ta silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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