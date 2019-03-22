Kolombiya'da Patlama: 8 Ölü

– Kolombiya'da 10 gündür süren protestolar sırasında meydana gelen patlamada 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel medya patlamanın, Kolombiya'nın, Valle del Cauca bölgesindeki Dagua kentinde meydana geldiğini duyurdu. Toprak mülkiyeti ve sosyal programlar için bütçe talebi ile süren ve 10'uncu gününe giren protestolar kapsamında trafiğe kapatılan ana yolda gösteriler düzenlendiği sırada meydana gelen patlamada 8 kişi öldü.

Patlamanın nedeni henüz bilinmemekle beraber, patlamada 3 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA