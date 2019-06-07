Kolombiya'da Özel Olimpiyat Oyunları düzenlendi

Kolombiya'da Özel Olimpiyat Oyunları düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özel Olimpiyat Oyunları'ndan detaylar BOGOTA - Zihinsel engelli bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özel Olimpiyat Oyunları'ndan detaylar BOGOTA - Zihinsel engelli bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi. Bu kapsamda binicilik branşında özel sporcular hünerlerini sergiledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et