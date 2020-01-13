Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü
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Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

Kolombiya'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

13.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:56
Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınındaki haberlere göre 25 yolcusu ile ülkenin ortasındaki Barbosa kentine giden otobüs, Sucre kenti kırsalında uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ve 5 yolcunun hayatını kaybettiği kazada 20 yolcu yaralandı.

Sucre Belediye Başkanı Carlos Julio Marin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekipleri ve kurtarma görevlilerinin kazanın hemen ardından bölgeye ulaştıklarını duyurdu.

Kaynak: AA
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