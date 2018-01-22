Kolombiya'da Otobüs Heyelanın Altında Kaldı

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü.

Kolombiya'daki RCN televizyonunun haberine göre, toprak kayması, Pasto ve Tumaco kentlerini bağlayan karayolunun 60. kilometresinde bir otobüsü çamur ve kaya yığınları altında bıraktı.

Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, otoyol polisi, kurtarma ekiplerinin ulaştığı cesetler arasında 2 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Havanın kararması ve yağmur nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verilirken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.