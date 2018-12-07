Kolombiya'da Öğrenci Protestoları: 2 Gözaltı (1)

Kolombiya'da öğrencilerin hükümet karşıtı gösterilerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümetin yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eğitim grevi yapan öğrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakere ederken bir yandan da protestolarını sürdürüyor.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eş zamanlı protesto yürüyüşlerine en yoğun katılım başkent Bogota'da sağlandı.

Bogota'nın birçok bölgesinde başlayıp kent merkezinde sona eren yürüyüşlere Pedagoji Üniversitesi, Ulusal Üniversite ve diğer eğitim kurumlarından yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.

Yürüyüş boyunca öğrenciler ve polis arasında ufak çaplı gerginlikler yaşandı. Kolombiya çevik kuvveti ESMAD, Caracas Caddesi üzerinde maskeleri kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine göstericilere müdahalede bulundu. ESMAD'ın gaz bombalı müdahalesi ile iki bölünen göstericiler polise taş, sopa ve boya atarak karşılık verdi. Polis bu sırada 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Yeniden bir araya gelen öğrenciler kent merkezine kadar yürüyüşe devam etti.

Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'nda birleşen protestocu öğrenciler burada bir müddet bekledikten sonra dağıldı.