Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı
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Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

07.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:38
Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı

'da karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı
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