Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.
07.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:38
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.
Kaynak: AA