Kolombiya'da neler oluyor? Twitter gündeminden düşmeyen Kolombiya'da yaşanan olayların sebebi nedir?

Twitter'da Türkiye ve dünya gündeminin ilk sıralarında "#SOSColombiaNosEstanMatando" etiketi yer alıyor. Kolombiya'da 4 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, yaralı sayısı ise 300'ü geçti. Peki, Kolombiya'da neler oluyor? Twitter gündeminden düşmeyen Kolombiya'da yaşanan olayların sebebi nedir? İşte, Kolombiya'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Kolombiya'da yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Vatandaşlar bu kapsamda Kolombiya'da neler oluyor? Twitter gündeminden düşmeyen Kolombiya'da yaşanan olayların sebebi nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Twitter kullanan vatandaşlar gündemde yer alan etiketlerin ne anlama geldiğini araştırmaya devam ediyor.

KOLOMBİYA'DA OLAYLAR NEDEN BAŞLADI?

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi.

KOLOMBİYA'DA NELER OLUYOR?

Protestoculardan bazılarının polise taş ve hava fişek fırlatması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Kolombiya'da günlerdir devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı gittikçe yükseliyor. Kolombiya'da 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde yaşamını yitirenler nedeniyle polisi protesto etti.

Cali'deki 9 cinayet soruşturuluyor

Öte yandan, gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü ülkenin 3. büyük kenti Cali'de 3 günde 9 cinayetin işlenmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Cinayetlerin şehirdeki protestolarla ilgili olup olmadığı soruşturma tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün bir televizyon kanalında katıldığı programda, Kongre'ye sundukları vergi reformu tasarısını geri çekmeyeceklerini ancak çeşitli düzenlemeler içeren yeni bir metin hazırlayacaklarını belirtmişti.

Sivil toplum örgütleri ise bir kez daha yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıklamıştı.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler başlarda sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Cali'deki gösterilerde yol trafiğe kapatıldı

Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği şehir merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçerken, bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, göstericilerden kamyonların geçişine izin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da protestoculardan oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi.