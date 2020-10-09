Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı

09.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:10
Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhalif kanadına mensup militanlar Kolombiya'da görev yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu üyelerine saldırdı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhalif kanadına mensup militanlar Kolombiya'da görev yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu üyelerine saldırdı.

Yerel basına göre, Kolombiya'nın güneyindeki Caqueta bölgesinde militanlar BM görevlileri ve Kolombiya Omega Ortak Gücü Komutanlığından oluşan bir heyete saldırıda bulundu.

BM görevlilerini ve insani yardım çalışanlarını bir süre alıkoyduktan sonra serbest bırakan militanlar, BM araçlarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri olayın hemen ardından saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

FARC başmüzakerecisi Marquez silahlanma çağrısı yapmıştı

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmayı bitiren barış anlaşması müzakerelerinde, örgütün başmüzakereciliğini yapan Ivan Marquez ve örgütün diğer sembolik isimleri, ağustos sonunda yeniden silahlanma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Muş Muharrem İnce Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Özer Ajda Pekkan Halil Sezai Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 21:10:41. #1.14#
title