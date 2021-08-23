Kolombiya'da Medellin Çiçek Festivali coşkuyla kutlandı

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'de düzenlenen "Çiçek Festivali" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında kutlandı.

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'de düzenlenen "Çiçek Festivali" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında kutlandı.

Festivalin son gününde, kentin en büyük stadyumunda organize edilen etkinlikte çiçek üreticileri, çeşitli şekiller ve motifler vererek hazırladıkları ve ağırlıkları ortalama 80 kilograma kadar çıkan çiçek kasalarını sırtlarında taşıyarak geçiş törenine katıldı.

Kolombiya'da 1957'den bu yana geleneksel olarak düzenlenen festivalde çiçek üreticileri, stadyumu dolduran 15 bin kişinin alkış ve tezahüratları eşliğinde hazırladıkları eserleri halkın beğenisine sundu.

Bu yıl 510 çiçekçinin katıldığı ve 64'üncü kez düzenlenen festivalde, 7 kategoride en çok beğenilen çiçek kasalarının sahipleri, Medellin Belediye Başkanlığınca ödüllendirildi.

Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero Calle, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl salgının yoğun etkileri nedeniyle düzenleyemedikleri festivali bu yıl binlerce kişinin katılımıyla renkli şekilde icra etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çiçek Festivali

Festival, Medellin'in doğusundaki Santa Elena köyünden 23 çiçek satıcısının, sırtlarındaki çiçek kasalarıyla 1957'de kentte yaptıkları geçişle başlamıştı.

İlk olarak mayıs ayında kutlanan Medellin Çiçek Festivali, 1968'de, Kolombiya ve Güney Amerika ülkelerinin bağımsızlık serüvenindeki önemli dönemeçlerden olan Boyaca Savaşı'nı da anmak amacıyla ağustosta düzenlenmeye başlamıştı. 7 Ağustos, Kolombiya'da ayrıca Ordu Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan