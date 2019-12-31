Kolombiya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

31.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:30

Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Bucaramanga kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, kentin 50 kilometre güneybatısındaki Cimitarra kasabasına gitmek üzere havalanan Piper PA-32R tipi tek motorlu uçak, kalkışından bir süre sonra Palonegro havalimanı yakınlarında düştü.

Kazada, para taşımacılığı yapan uluslararası bir firmaya ait uçakta bulunan 3 kişiden kurtulan olmadı.

Kolombiya Sivil Havacılık otoritesi kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA