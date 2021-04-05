Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
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Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son haftalarda vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son haftalarda vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 85'in üzerinde olduğu kentlerde, 5-19 Nisan tarihlerinde 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Artan vaka sayılarını düşürmek için yeni önlemler aldıklarını belirten, Duque, "Temel ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir suretle kısıtlama olmayacak. Eve paket servisi hizmetleri devam edecek. Salgının bulaşma riskini azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyası kapsamında ülkede şimdiye kadar 2 milyon 200 bin kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 446 bin 219 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 64 bin 94 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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