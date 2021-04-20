Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde vaka ve ölü sayılarının hızla yükselmesi nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde vaka ve ölü sayılarının hızla yükselmesi nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, salgında 3. dalganın etkili olduğunu belirterek, "Bütün kentlerimizde yoğum bakım doluluk oranlarına bakılmaksızın 19 Nisan ila 3 Mayıs tarihlerinde 06.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaçların karşılanmasında bir kısıtlama olmayacağını dile getiren Duque, eve paket servisi hizmetlerinin de devam edeceğini söyledi.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyası kapsamında ülkede şimdiye kadar 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 667 bin 136 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 68 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine 5 Nisan'da bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan