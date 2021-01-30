Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

30.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:56
Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsünün (INS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'dan gelen 24 yaşındaki kadın yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü belirtildi.

Ülkenin Amazon eyaletine bağlı Leticia kentindeki hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcunun yakın temasta olduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Kara ve hava seyahatleri, 30 günlüğüne askıya alınmıştı

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 77 bin 633 kişi Kovid-19'a yakalandı, 53 bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünü önlemek amacıyla virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak kara ve hava seyahatlerini, 29 Ocak'tan itibaren 30 günlüğüne askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kabe Ankara Futbol Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 23:58:02. #1.15#
title