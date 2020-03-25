Kolombiya'da Kovid-19 tedbirleri Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında hükümet, yerleşik olmayan tüm yabancıların ülkeye girmesini yasakladı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında hükümet, yerleşik olmayan tüm yabancıların ülkeye girmesini yasakladı. Zorunlu karantina kapsamında yolcuların El Dorado Uluslararası havalimanında bekleyişi ise sürüyor. Sağlık görevlileri havalimanında yolcuların ateşlerini ölçmek üzere hazır bulunuyor.

Kaynak: AA