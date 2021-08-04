Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi yaşamını yitirdi
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Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 268 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 121 bin 484'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 929 vaka tespit edilen Kolombiya'da, toplam vaka sayısı 4 milyon 807 bin 979'a, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 964 artışla 4 milyon 606 bin 140'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 419 bin 195 vakayla başkent Bogota ve 717 bin 187 vakayla Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 66 bin 572'ye ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85 ile 90 arasında değişiyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 15 milyon 775 bin 147 kişiye birinci doz, 9 milyon 896 bin 280 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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