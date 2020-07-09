Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 527 oldu Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 527'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 527'ye yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 168 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 527'ye, vaka sayısı da 4 bin 144 artarak 128 bin 638'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 1773 artarak toplam 53 bin 634 oldu.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.

Kaynak: AA