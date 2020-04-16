Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e çıktı
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Güney Amerika, Kolombiya, Güncel

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 131'e yükseldi.

16.04.2020 01:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:04
Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 131'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 105'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 452'ye çıkarken, virüse yakalanan 2 doktor hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktorların ailelerine başsağlığı diledi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 13 Nisan'da bitmesi planlanan karantinanın 27 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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