Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı
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Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı
10.06.2020 02:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:15

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1372'ye, vaka sayısı da 1359 artarak 42 bin 78'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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