Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1045'e çıktı
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Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1045'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1045'e yükseldi.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1045'e çıktı
04.06.2020 02:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:11

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1045'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1045'e, vaka sayısı da 1521 artarak 33 bin 354'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 12 bin 288 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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