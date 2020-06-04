Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1045'e çıktı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1045'e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1045'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1045'e, vaka sayısı da 1521 artarak 33 bin 354'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 12 bin 288 oldu.

Kaynak: AA