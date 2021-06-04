Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 90 bini geçti
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Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 90 bini geçti

Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 90 bini geçti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 90 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 90 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 545 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bin 353'e çıktı. Son 24 saatte 28 bin 624 yeni vaka tespit edilirken ülkede vaka sayısı 3 milyon 488 bin 46'ya, iyileşenlerin sayısı da 23 bin 440 artarak 3 milyon 242 bin 60'a yükseldi. Böylece ülkede pandeminin başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 992 bin 917 vaka ile başkent Bogota ve 550 bin 155 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Kolombiya'da aktif vaka sayısı 144 bin 466'ya çıkarken yoğum bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 10 milyon 697 bin 683 kişiye 1 doz, 3 milyon 338 bin 638 kişiye 2. doz aşı yapıldı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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