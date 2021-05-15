Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 80 bini geçti

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 80 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 80 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 490 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bin 250'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 581 yeni vaka tespit edilirken ülkede vaka sayısı 3 milyon 84 bin 460'a, iyileşenlerin sayısı da 14 bin 384 artarak 2 milyon 888 bin 990'na yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 857 bin 411 vaka ile başkent Bogota ve 501 bin 508 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Ülkedeki aktif vaka sayısı 105 bin 19'a çıkarken yoğum bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

İlk Kovid-19 vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında, ülkenin önemli kentlerinde belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşılama kapsamında ülkede şimdiye kadar 5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan