Kolombiya'da Kovid-19 hastaları için plazma bağışı
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Kolombiya'da Kovid-19 hastaları için plazma bağışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Plazma bağışının yapıldığı hastane Sağlık görevlilerinin bağışçıları bilgilendirmesi Plazma bağışında bulunan hastalar Hastanede görevli bir doktor ile röportaj Hastalardan toplanan plazmalar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüse yakalanan hastalar...

21.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:12

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Plazma bağışının yapıldığı hastane

Sağlık görevlilerinin bağışçıları bilgilendirmesi

Plazma bağışında bulunan hastalar

Hastanede görevli bir doktor ile röportaj

Hastalardan toplanan plazmalar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüse yakalanan hastalar için, hastalığı atlatan ve iyileşme döneminde olan kişiler tarafından plazma bağışı yapılıyor. PC-COVID-19 isimli ülkede bu alandaki tek yetkili olan araştırma grubu, seçtikleri iyileşme dönemindeki hastalardan plazma bağışları topluyor.

Kolombiya'da Kovid-19 hastaları için plazma bağışı

Kaynak: AA

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