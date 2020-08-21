Kolombiya'da Kovid-19 hastaları için plazma bağışı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Plazma bağışının yapıldığı hastane Sağlık görevlilerinin bağışçıları bilgilendirmesi Plazma bağışında bulunan hastalar Hastanede görevli bir doktor ile röportaj Hastalardan toplanan plazmalar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüse yakalanan hastalar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Plazma bağışının yapıldığı hastane Sağlık görevlilerinin bağışçıları bilgilendirmesi Plazma bağışında bulunan hastalar Hastanede görevli bir doktor ile röportaj Hastalardan toplanan plazmalar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüse yakalanan hastalar için, hastalığı atlatan ve iyileşme döneminde olan kişiler tarafından plazma bağışı yapılıyor. PC-COVID-19 isimli ülkede bu alandaki tek yetkili olan araştırma grubu, seçtikleri iyileşme dönemindeki hastalardan plazma bağışları topluyor. Kaynak: AA