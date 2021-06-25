Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 689 kişi yaşamını yitirdi
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Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 689 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 689 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 689 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 689 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 689 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 102 bin 636'ya çıktı.

Son 24 saatte 32 bin 997 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 60 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 28 bin 428 artarak 3 milyon 769 bin 887'ye yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 197 bin 968 vaka ile başkent Bogota ve 621 bin 981 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 175 bin 412'ye ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 38 bin 817 kişiye 1. doz, 5 milyon 381 bin 189 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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