Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 586 kişi yaşamını yitirdi
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Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 586 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 586 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 586 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107 bin 723'e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 5 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 297 bin 302'ye, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 577 artarak 3 milyon 993 bin 651'e yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 276 bin 491 vaka ile başkent Bogota ve 650 bin 839 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 183 bin 535'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 18 milyon 582 bin 100 kişiye birinci doz, 6 milyon 935 bin 680 kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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