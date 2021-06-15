Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 588 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bin 366'ya çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 376 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 777 bin 600'e, iyileşenlerin sayısı da 33 bin 53 artarak 3 milyon 510 bin 709'a yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 96 bin 481 vaka ile başkent Bogota ve 583 bin 749 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 158 bin 928'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 13 milyon 24 bin 786 kişiye 1. doz, 3 milyon 830 bin 413 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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