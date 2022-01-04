Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler
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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bini geçti.

Kolombiya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 130 bin 61'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 148 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 5 milyon 191 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 168 artarak 4 milyon 983 bin 53'e yükseldi.

Aşı durumu

Öte yandan, ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne ise üçüncü doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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