Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bin 16'ya çıktı.

Son 24 saatte 1996 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 911 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısı da 1824 artarak 4 milyon 740 bin 709'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 441 bin 483 vaka ile başkent Bogota ve 736 bin 391 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 30 bin 518 civarında olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80-85 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 20 milyon 823 bin 175 kişiye 1. doz, 11 milyon 946 bin 18 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 06:29:47. #1.16#

title