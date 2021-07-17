Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini aştı
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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 333'e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 893 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 601 bin 335'e, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 28 artarak 4 milyon 353 bin 957'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 362 bin 9 vaka ile başkent Bogota ve 689 bin 957 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 119 bin 32 olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 13 milyon 66 bin 673 kişiye 1. doz, 8 milyon 379 bin 404 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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